ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفانتي اليوم الأحد

تلقي ريال مدريد ضربة موجعة قبل مواجهة ليفانتي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.









وتعرض لاعب جديد من نادي ريال مدريد للإصابة صباح أمس السبت، مما يبعده عن مواجهة فريقه ضد ليفانتي اليوم.









وذكر النادي، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم لاعبنا ألفارو أودريوزولا من قبل الجهاز الطبي، تم تشخيصه بالإصابة في العضلة ذات الرأسين في الساق اليسرى، وفي انتظار التطورات".









ويواجه المدير الفني زين الدين زيدان أزمة حقيقية خاصةً في مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة الأساسي داني كارفاخال بالأمس، واليوم بديله الشاب أودريوزولا.









وحصد فريق ريال مدريد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها بالدوري الإسباني حيث فاز بمباراتين وتعادل في مباراة.



