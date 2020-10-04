المواجهة الأولى لموسيماني.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تتجه أنظار عشاق القلعة الحمراء صوب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الأهلي ونظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتعد هذه المباراة الأولى للأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، الذي تولى مهمة تدريب الأحمر خلفا للسويسري رينيه فايلر منذ بضعة أيام.

جدير بالذكر أن اللقاء سوف يقوده تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كلا من أسامة السيد وأحمد نوفل، وعمرو عبدالفتاح حكم رابع، وصبحي العمراوي حكمًا للفيديو، وسعيد حمزة مساعدا له.

يشار إلى أن الأهلي يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

وتذاع المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والمقاولون العرب، على قناة أون تايم سبورت.


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