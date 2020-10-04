حجازي متقال:"عاوز حقي من راغب علامة"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عاتب المطرب الشعبي حجازي متقال، على كل من الفنان راغب علامة والفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب عدم ذكرهما اسم والده الريس متقال أثناء قيامهم بغناء أغنية "بص على الحلاوة".

وتحدث حجازي متقال خلال استضافته في برنامج "ريا وسكينة" الذي تقدمه كل من الفنانة انتصار وبدرية طلبة، إنه شاهد الفنان راغب علامة عدة مرات سواء في البرامج أوالحفلات وهو يغني أغنية "بص على الحلاوة"، لكنه لم يوضح أنها أغنية الريس متقال.

وأشار حجازي متقال أنه إذا قام بالغناء لأي فنان لابد أن يذكر اسمه احترلمًا لحقه الأدبي، قائلًا:"ولا مرة قال راغب إنها أغنية الريس متقال، وأنا زعلان منه أدبيًّا ومش زعلان منه لحاجة شخصية بيني وبينه".

وأضاف حجازي متقال بأنه يشعر أيضًا بالغضب من الفنانة شيرين عبد الوهاب؛ لأن راغب علامة قام بغناء الأغنية في برنامجها "شيري استديو"، لكنها لم توضح أنها أغنية الريس متقال، قائلًا:" أنا عاوز حقي من راغب علامة وحق الرئيس متقال".

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