وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن حقيقة وجود "فاكسين" مصري لعلاج كورونا

Advertisements

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل معه عند بداية أزمة كورونا وأعرب عن ثقته أن مصر قادرة على تحقيق انجاز في سباق اللقاحات.



وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت من خلال موقعها أن مصر لديها 4 محاولات لإنتاج "الفاكسين"، ووصلوا إلى مرحلة التجارب الحيوانية وهى المرحلة الأولى.



وأضاف أن هناك "فاكسين" مصري من هذه التجارب حقق نجاح فاق التوقعات بمرحلة التجارب على الحيوانات، موضحا أن هناك لقاحين جاهزين للدخول للمرحلة الثانية من التجارب وهى التجربة على عدد محدود من البشر، متوقعا البداية في هذه المرحلة خلال أسابيع، مؤكدا أن مصر لديها الإمكانيات لتحقيق تقدم جيد.



إقرأ أيضا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 103575 حالة من ضمنهم 97274 حالة تم شفاؤها، و5970 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

