موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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أظهر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي العين الحمراء منذ بداية توليه قيادته للفريق الأول وذلك من خلال محادثته الأول مع صالح جمعة لاعب وسط النادي.

وحذر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للاهلي ، صالح جمعة لاعب الفريق، من أي تجاوزات تصدر منه خلال الفترة المقبلة مثملا حدث خلال الفترة السابقة.

كان موسيماني عقد جلسة مع المسؤولين بالنادي الاهلي اكد لهم خلالها انه لن يتهاون في استبعاد اللاعب إذا صدرت منه أي تجاوزات، لافتا إلى انه على دراية بتصرفاته خلال الفترة الماضية.

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