كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تنظم دورات تدريبية لكل فئات المجتمع

ينظم مركز الإبداع الموسيقى بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان دورات تدريبية جديدة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور هيثم نظمي مدير المركز.وتقام فعاليات هذه الدورات خلال شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر وديسمبر.حيث يستقبل المركز الراغبين فى تعلم قواعد الموسيقى العربيه والعالميه وقراءة المدونة الموسيقية وتعلم العزف على الآلات العربية والغربية واتقان الغناء بنوعيه العربى والعالمى.وتتركز رسالة المركز في نشر الوعي الثقافي والفني لدى فئات المجتمع المختلفة ( أطفال _ شباب _ كبار )ودمج ذوى الإحتياجات الخاصة فى المجتمع بتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنيةو حرصت إدارة المركز في إتخاذ كل الإجراءات الإحترازية التي تضمن سلامة جميع الدارسين من نشر الملصقات التوعوية وتعقيم وتنظيف غرف الدراسة والتأكد من سلامة الوافدين على المركز من حيث قياس الحراره وتعقيم أثناء عملية الدخول والحرص على تواجد العلامات الإسترشادية للحفاظ على مسافات التباعد ولبس الكمامات.جدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة للأطفال هي صورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة ولي الأمر، وعدد ٢ صورة شخصية، والأوراق المطلوبة للبالغين هي صورة البطاقة الشخصية وعدد ٢ صورة شخصية.للتواصل والاستفسار عبر الايميل: