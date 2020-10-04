أمريكا تعلن مقتل أحد دبلوماسييها في المكسيك

نقلت قناة روسيا اليوم، عن السفير الأمريكي لدى المكسيك كريستوفر لانداو، قوله إن مسؤولًا قنصليًا أمريكيًا، قتل في المكسيك.

وكشف السفير الأمريكي لدى المكسيك، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن المسؤولين علموا بمقتل المسؤول في الأول أكتوبر.

وقال السفير الأمريكي: "القنصلية العامة للولايات المتحدة في تيخوانا وكامل البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة بالمكسيك في حداد على فقدان أحد مسؤوليها".

وتابع لانداو: "نقدم خالص تعازينا لأحبائه وسنعمل مع سلطات إنفاذ القانون حتى تحقيق العدالة له وعائلته".