حسين الشحات يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
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رد حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الأنباء التي تداولت عن توقيعه لنادي بيراميدز، خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسين الشحات في فيديو دعائي لأحد رعاة النادي الأهلي، قال الشحات: "أنا النهاردة جي عشان الضجة اللي اتعملت على من يومين، بخصوص العرض، أنا بصراحة مضيت، والعرض مايتفوتش".

وأضاف الشحات: "أنا جي النهاردة عشان خاطر أقول للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، إن أنا مقدرش امضي في نادي غير النادي الأهلي".

وأكد صانع ألعاب النادي الأهلي، أن ما وقع عليه هو عقد مع شركة عقارية راعية للفريق الأحمر.

الجدير أن العديد من التقارير قد ربطت حسين الشحات باللحاق بلاعبي الأهلي الذي انتقلوا خلال الفترة الماضية إلى نادي بيراميدز.


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