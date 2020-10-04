ضربات جديدة تستهدف ستيباناكرت كبرى مدن ناغورني كاراباخ

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن ضربات جديدة استهدفت ستيباناكرت كبرى مدن ناغورني كاراباخ.

 

أعلن إقليم ناغورني ـ كاراباخ، أمس السبت، مقتل 51 جنديا أرمينيا في مواجهات جديدة مع جيش أذربيجان، حسبما ذكرت  قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في أرمينيا، عن اندلاع معارك عنيفة في إقليم ناغورني كاراباخ بعد هجوم لجيش أذربيجان.

 

ووجهت وزارة دفاع أذربيجان، يوم الأربعاء الماضي، ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

 

وكشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن العملية جرت بالقرب جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.

 

 واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.

 

وهاجمت أذربيجان، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

 

 

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

 

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

 

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

 

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

 

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية، أن طائرة هليكوبتر لأذربيجان جرى إسقاطها، لكن طاقمها نجا.

 

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

 

أخبار تهمك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

رياح مثيرة للرمال وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ 33 دقيقة

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟