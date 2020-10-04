موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم الأحد 4/10/2020 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي نابولي اليوم الأحد 4 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على استاد يوفنتوس في مدينة تورينو.

وستلعب مباراة فريق يوفنتوس ضد فريق نابولي البوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق يوفنتوس ضد فريق نابولي اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل نادي نابولي المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 6 نقاط من أصل مباراتين خاضهما حتى الآن في الكالتشيو.

بينما يتواجد نادي يوفنتوس في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 4 نقاط من أصل مباراتين خاضهما هو الأخر حتى الآن في مسابقة الدوري.

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