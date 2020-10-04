النصر السعودي يحتج ويطالب بإقصاء بيرسبوليس من أبطال آسيا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
وكالات
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تقدمت إدارة نادي النصر السعودي باحتجاج رسمي لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحجة عدم أهلية بعض لاعبي بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020.

 

جاء ذلك بعد خسارة النصر أمام الفريق الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بركلات الجزاء الترجيحية (5-3)، عقب انتهاء الزمن الرسمي والأشواط الإضافية 1-1، السبت، ومن ثم خروجه من البطولة.

 

ومن المنتظر أن تنظر اللجنة المختصة في الاتحاد الآسيوي في احتجاج الإدارة النصراوية خلال الأسبوع الجاري وإصدار قرارها.

 

يذكر أن نهائي البطولة القارية يقام ديسمبر المقبل، حيث تستأنف دور المجموعات لشرق القارة في الفترة 15 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر 2020.

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