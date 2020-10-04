قمة ساخنة بين برشلونة وإشبيلية في كامب نو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:25 ص
برشلونة وإشبيلية
برشلونة وإشبيلية
وكالات
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يستقبل استاد كامب نو مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة ضد نظيره إشبيلية، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد.

 

يدخل البارسا اللقاء بعد أن قدم مستوى مميز وأداء راقي، وظهر بثوب جديد عن الموسم الماضي مع المدير الفني الجديد الهولندي رونالد كومان، وحقق انتصارين، وكان الأخير على سيلتا فيغو 3-0 في الجولة الماضية.

 

ويحتل برشلونة المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، مع بقاء له مباراتين مؤجلات من المسابقة ستحدد في وقت لاحق، سيكون أمامه تحدي جديد في هذه المواجهة فهو سيقابل فريق عنيد وقوي، وسيحاول فرض هيمنته، وتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.

 

وافتتح البارسا مشواره في الدوري الإسباني بنتائج كبيرة 4-0 على فياريال، وثلاثية أمام سيلتا فيجو، وبعد هذه البداية القوية في "الليغا" يبدو أن العملاق الكاتالوني لديه موسم كبير ليقدمه.

 

ويغيب عن تشكيل برشلونة مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليت، بسبب حصوله على الكارت الأحمر في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو، كما أنه من المتوقع أن يستمر غياب أومتيتي للإصابة.

 

ومن المتوقع أن يبدأ كومان بهذا التشكيل، نيتو في حراسة المرمى، روبيرتو ورونالد أرخو وألبا في الدفاع، بوسكيتس ودي يونغ في الوسط، وأمامهما كوتينيو وجريزمان وفاتي، وسيقود الهجوم ليونيل ميسي.

 

في المقابل، ورغم الخروج من نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام البايرن، إلا أن النادي الإسباني ظهر بأداء مشرف أمام البافاري، واستطاع إشبيلية الفوز في أول مباراتين في الدوري الأولى ضد قادش انتهت 3-1، وتفوق على ليفانتي 1-0 في الوقت بدل الضائع، بقدم اللاعب يوسف النصيري.

 

إشبيلية الذي حصد الدوري الأوروبي، وخسر بشق الأنفس كأس السوبر الأوروبي أمام بايرن ميونخ، في هذا اللقاء سيدخل من أجل حصد النقاط الثلاث، واثبات نفسه للجميع أنه فريق قوي وعنيد.

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