ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 4/10/2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:12 ص
حسام مجدي
Advertisements

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم الأحد 4 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات.

ومن المتوقع أن يدخل نادي أرسنال مواجهة نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: برناد لينو

خط الدفاع: هولدينج - ديفيد لويز - كيفن تيرني 

خط الوسط: هيكتور بيليرين - محمد النني - جرانيت تشاكا - ميتلاند نايلز 

خط الهجوم: ويليان - بيير إيمريك أوباميانج - ألكسندر لاكازيت

أخبار تهمك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 14 ساعة

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟