ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 4/10/2020





يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم الأحد 4 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستلعب مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات.





ومن المتوقع أن يدخل نادي أرسنال مواجهة نظيره نادي شيفيلد يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:





في حراسة المرمى: برناد لينو





خط الدفاع: هولدينج - ديفيد لويز - كيفن تيرني





خط الوسط: هيكتور بيليرين - محمد النني - جرانيت تشاكا - ميتلاند نايلز



