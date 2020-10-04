ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 4/10/2020









تلعب اليوم الأحد 4 أكتوبر 5 مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020/2021 ويعتبر أهمها مباراة ريال مدريد وليفانتي ومباراة برشلونة وإشبيلية.





وكانت قد لعبت أمس السبت 3 أكتوبر أول خمس مباريات من منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لتنتهي منافسات هذه الجولة عقب انتهاء مباريات اليوم.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز:





1 – ريال بيتيس 9 نقاط.





2 – ريال سوسيداد 8 نقاط.





3 – فياريال 8 نقاط.





4 – ريال مدريد 7 نقاط.





5 – خيتافي 7 نقاط.





6 – فالنسيا 7 نقاط.





7 – برشلونة 6 نقاط.





8- قادش 6 نقاط





9 – غرناطة 6 نقاط .





10 – إشبيلية 6 نقاط .





11 – سيلتا فيجو 5 نقاط .





12 – أتلتيكو مدريد 5 نقاط .





13 – إيبار 4 نقاط .





14 – إلتشية 4 نقاط .





15 – هويسكا 4 نقاط .





16 – أتلتيك بيلباو 3 نقاط .





17 – ليفانتي 3 نقاط .





18 – اوساسونا 3 نقاط.





19 – بلد الوليد نقطتين.



