ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 4/10/2020
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
حسام مجدي
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تلعب اليوم الأحد 4 أكتوبر 5 مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020/2021 ويعتبر أهمها مباراة ريال مدريد وليفانتي ومباراة برشلونة وإشبيلية.
وكانت قد لعبت أمس السبت 3 أكتوبر أول خمس مباريات من منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لتنتهي منافسات هذه الجولة عقب انتهاء مباريات اليوم.
وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز:
1 – ريال بيتيس 9 نقاط.
2 – ريال سوسيداد 8 نقاط.
3 – فياريال 8 نقاط.
4 – ريال مدريد 7 نقاط.
5 – خيتافي 7 نقاط.
6 – فالنسيا 7 نقاط.
7 – برشلونة 6 نقاط.
8- قادش 6 نقاط
9 – غرناطة 6 نقاط .
10 – إشبيلية 6 نقاط .
11 – سيلتا فيجو 5 نقاط .
12 – أتلتيكو مدريد 5 نقاط .
13 – إيبار 4 نقاط .
14 – إلتشية 4 نقاط .
15 – هويسكا 4 نقاط .
16 – أتلتيك بيلباو 3 نقاط .
17 – ليفانتي 3 نقاط .
18 – اوساسونا 3 نقاط.
19 – بلد الوليد نقطتين.
20 – ديبورتيفو ألافيس نقطتين