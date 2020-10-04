ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 4/10/2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


تلعب اليوم الأحد 4 أكتوبر 5 مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020/2021 ويعتبر أهمها مباراة ريال مدريد وليفانتي ومباراة برشلونة وإشبيلية.

وكانت قد لعبت أمس السبت 3 أكتوبر أول خمس مباريات من منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لتنتهي منافسات هذه الجولة عقب انتهاء مباريات اليوم.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز: 

1 – ريال بيتيس 9 نقاط.

2 – ريال سوسيداد 8 نقاط.

3 – فياريال 8 نقاط.

4 – ريال مدريد 7 نقاط.

5 – خيتافي 7 نقاط.

6 – فالنسيا 7 نقاط.

7 – برشلونة 6 نقاط.

8- قادش 6 نقاط

9 – غرناطة 6 نقاط .

10 – إشبيلية 6 نقاط .

11 – سيلتا فيجو 5 نقاط .

12 – أتلتيكو مدريد 5 نقاط .

13 – إيبار 4 نقاط .

14 – إلتشية 4 نقاط .

15 – هويسكا 4 نقاط .

16 – أتلتيك بيلباو 3 نقاط .

17 – ليفانتي 3 نقاط .

18 – اوساسونا 3 نقاط.

19 – بلد الوليد نقطتين.

20 – ديبورتيفو ألافيس نقطتين

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 14 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟