ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مباريات اليوم الأحد 4/10/2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تلعب اليوم الأحد 4 أكتوبر 7 مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021 وسط العديد من اللقاءات الهامة في هذه الجولة لكبار مسابقة البريميرليج.

ويوجد العديد من المباريات الهامة التي ستلعب اليوم في منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مثل مباراة ليستر سيتي ووست هام ومباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد ومباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام ومباراة ليفربول وأستون فيلا.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- إيفرتون 12 نقطة

2-ليستر سيتي 9 نقاط

3-  ليفربول 9 نقاط

4- تشيلسي 7 نقاط

5- ليدز يونايتد 6 نقاط

6- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط

7- أستون فيلا 6 نقاط

8- أرسنال 6 نقاط

9- كريستال بالاس 6 نقاط

10- توتنهام 4 نقاط

11- وست هام 3 نقاط

12- برايتون ألبيون 3 نقاط

13- مانشستر سيتي 3 نقاط

14- مانشستر يونايتد 3 نقاط

15- ساوثهامبتون 3 نقاط

16- ولفرهامبتون 3 نقاط

17- وست بروميتش 1 نقطة

18- بيرنلي 0 نقاط

19- شيفيلد يونايتد 0 نقاط

20- فولهام 0 نقاط

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