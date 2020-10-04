تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
أحمد عصام
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يستضيف فريق يوفنتوس منافسه نابولي اليوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.
وتعادل يوفنتوس في المباراة الماضية أمام روما بنتيجة هدفين مقابل هدفين على ملعب أولمبيكو، بينما حقق نابولي بالفوز بنتيجة ستة أهداف نظيفة على فريق جنوى.
واستقر اندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام نابولي، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيلليني - دانيلو.
خط الوسط: ارثر ميلو - فرابوتا - ارون رامسي - بينتانكور - ديان كوليسيفيسكي.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.
وسوف تقام المباراة بين يوفنتوس ونابولي في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.