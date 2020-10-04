تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي













يستضيف فريق يوفنتوس منافسه نابولي اليوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.





وتعادل يوفنتوس في المباراة الماضية أمام روما بنتيجة هدفين مقابل هدفين على ملعب أولمبيكو، بينما حقق نابولي بالفوز بنتيجة ستة أهداف نظيفة على فريق جنوى.





واستقر اندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام نابولي، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: تشيزني.





خط الدفاع: خوان كوادرادو - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيلليني - دانيلو.





خط الوسط: ارثر ميلو - فرابوتا - ارون رامسي - بينتانكور - ديان كوليسيفيسكي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.



