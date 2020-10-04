تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements



يستضيف فريق يوفنتوس منافسه نابولي اليوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي. 

وتعادل يوفنتوس في المباراة الماضية أمام روما بنتيجة هدفين مقابل هدفين على ملعب أولمبيكو، بينما حقق نابولي بالفوز بنتيجة ستة أهداف نظيفة على فريق جنوى.  

واستقر اندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام نابولي، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيلليني - دانيلو.

خط الوسط: ارثر ميلو - فرابوتا - ارون رامسي - بينتانكور -  ديان كوليسيفيسكي. 
 
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو. 

وسوف تقام المباراة بين يوفنتوس ونابولي في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 9 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟