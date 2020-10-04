تشكيل توتنهام المتوقع في مواجهة مانشستر يونايتد بالبريميرليج









يستعد فريق توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد اليوم الأحد 4 اكتوبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد معقل الفريق الأحمر، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج.





ويسعى السبيرز لتحقيق الانتصار خلال تلك المباراة، خاصة بعد التعادل في المواجهة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق.





وسوف تقام المباراة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





واستقر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام مانشستر يونايتد، حيث جاءت كالتالي :-





حراسة المرمى: لوريس.





خط الدفاع: دوهيرني - سانشيز - داير - ريجيلون.





خط الوسط: وينكس - سيسوكو - لو سيلسيو - لوكاس مورا.



