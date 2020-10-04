مدرب الأهلي السابق يبرئ شريف إكرامي بشأن رحيل فايلر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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رد ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على الاتهامات التي طالت شريف إكرامي، حارس النادي الأهلي السابق وبيراميدز حاليًا بشأن دخوله في مفاوضات مع جهاز فايلر للتوقيع مع بيراميدز والرحيل عن الأهلي.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " شريف اكرامي بريء من تحريض فايلر علي ترك الأهلي والانتقال لتدريب بيراميدز".

وتابع: "الانتقال إلى بيراميدز مجرد شائعات ولم يتم التفاوض معنا نهائيًا سواء في الوقت السابق أو في الوقت الراهن".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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