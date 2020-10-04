موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة









يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره توتنهام هوتسبير اليوم الأحد 4 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسوف تقام المباراة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة تلك المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير عبر قناة بي إن سبورت 2 HD على قمري النايل سات والعرب سات.



