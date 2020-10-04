تفاصيل الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بعد تحويله إلى مسلسل تلفزيوني

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مؤلف أفلام "ولاد رزق" عن تحويل جزئه الثالث إلى مسلسل تلفزيوني سيعرض العام المقبل 2021.

وكتب السيناريست، صلاح الجهيني، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن الجزء الثالث من "ولاد رزق" والذي يحمل عنوان "عرين الأسود" سيعرض في 2021.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2005، أي قبل 10 سنوات من أحداث الفيلم، وسيكون بنفس شخصياته الرئيسية، ولكن من أصولها مع وجود شخصيات جديدة،

ولن يشارك أبطال أفلام "ولاد رزق" أحمد الفيشاوي وأحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم في بطولة المسلسل، كما لن يتولى إخراجه طارق العريان بسبب انشغاله بأعمال فنية أخرى.
يشار إلى أن الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" استطاع أن يحقق افتتاحية ضخمة، مع عرضه في أول أيام عيد الأضحى 2019.

وحقق الفيلم في يوم عرضه الأول 8 ملايين و401 ألف و929 جنيه، ليصبح أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بحسب تقارير محلية.

وفيلم "ولاد رزق 2" هو الجزء الثاني من فيلم عرض في عام 2015، ويستمر في رصد مشوار الأربعة أشقاء الشعبيين مع الجريمة، وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين، بالإضافة إلى مشاركة كلا من خالد الصاوي وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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