ديفيد سيزا: تدريب فايلر لبيراميدز غير حقيقي





تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة عرض الأهلي عليه لتولي المسئولية الفنية خلفًا لفايلر وحتى نهاية الموسم والبطولة الإفريقية.





وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنا على علم بكل اللاعبين في الأهلي ولدي الخبرة الكاملة عن الفريق والأهلي لم يعرض علي قيادة الفريق حتى نهاية مباريات دوري أبطال إفريقيا".





وتابع: "الحديث عن تعاقد فايلر مع بيراميدز حتى الآن مجرد شائعات ولا يوجد مفاوضات رسمية معه".



