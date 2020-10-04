ديفيد سيزا: تدريب فايلر لبيراميدز غير حقيقي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة عرض الأهلي عليه لتولي المسئولية الفنية خلفًا لفايلر وحتى نهاية الموسم والبطولة الإفريقية.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنا على علم بكل اللاعبين في الأهلي ولدي الخبرة الكاملة عن الفريق والأهلي لم يعرض علي قيادة الفريق حتى نهاية مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "الحديث عن تعاقد فايلر مع بيراميدز حتى الآن مجرد شائعات ولا يوجد مفاوضات رسمية معه".

وعن قبوله عرضًا من النادي السماوي حال تلقيه عرضًا منهم، شدد: "أنا الآن لا أعمل ومستعد للعمل في أي نادي بشرط أن يكون العرض مناسبًا".

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