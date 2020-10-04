مدرب الأهلي السابق: مروان محسن أفضل من أزارو





تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن أسباب رحيل المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، عن صفوف الفرق في يناير.





وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "المدير الفني له حق القرار ورأيه في رحيل أي لاعب عن الفريق ويجب احترام وجهة نظره الفنية".





وتابع: "فايلر يرى أن هناك لاعبين في مركز المهاجم أفضل من أزارو وهم مروان محسن وأجايي وآليو بادجي".



