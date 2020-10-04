في عمر الـ90... كلينت إيستوود يخرج فيلما جديدا يشارك في بطولته





يستعد الممثل والمخرج الأمريكي، كلينت إيستوود، لإخراج فيلما جديدا سيشارك في بطولة أحداثه.





وبحسب موقع "ديدلاين" فإن الفيلم يحمل اسم "كراي ماتشو"، ويتناول نجم سابق في رياضة الروديو ومربي خيل حاليا، يوافق على مهمة يوكلها إليه أحد مدرائه السابقين، والتي تقضي بالتوجه إلى المكسيك لخطف ابن هذا الأخير المقيم مع والدته المدمنة على الكحول، وإعادته إلى والده في تكساس على الجانب الآخر من الحدود.





وعلى الرغم من أن تواريخ بدء تصوير الفيلم أو بدء طرحه في دور العرض السينمائية غير معروفة، إلا أن كلينت إيستوود البالغ من العمر 90 عاما بدأ في استكشاف مواقع للتصوير.





وفيلم "كراي ماتشو" كتب السيناريو له ن. ريتشارد ناش، مؤلف قصة تحمل نفس العنوان في سبعينيات القرن الماضي، بمشاركة نك شينك كاتب السيناريو، الذي سبق وأن تعاون مع كلينت إيستوود في فيلمي "غران تورينو" (2008) و"ذي ميول" من إنتاج عام 2018.





ويعد كلينت إيستوود من أبرز نجوم هوليوود، وقام ببطولة العديد من أفلام الحركة ورعاة البقر، منها "أنفورغيفن" وسلسلة أفلام "ديرتي هاري"، و"ذا غود، ذا باد أند ذا أغلي" و"إيه بيرفيكت وورلد".