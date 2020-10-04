نادية مصطفى: عشت تجربة صعبة بعد إصابتي بـ "كورونا"

روت الفنانة نادية مصطفى، تجربة إصابتها بفيروس "كورونا"، قائلة: "أنا عشت تجربة كورونا ولما بسمع حد اتصاب أنا بترعب سواء أنا أعرفه أم لا".

وأضافت نادية مصطفى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، " لما شفيت من (كورونا) كانت دعوتى الوحيد أنى ربنا لا يقدر على أحد سوء عدو أو حبيب".

يذكر أن نادية مصطفى صرحت في وقت سابق بأنها لم تشك بأنها مصابة بكورونا لأنها كانت تتخذ الإجراءات الاحترازية بدقة، مشيرة إلى أنها شعرت في بداية الأمر بارتفاع درجة حرارتها، ثم تواصلت مع أحد الأطباء.





وقالت إنها أجرت تحاليل وأشعة مقطعية، حيث أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس، وشرعت بعد ذلك في تلقي العلاج اللازم حتى تم شفائها تمامًا من الفيروس,



