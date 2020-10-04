مايورال يجبر يوفيتش على البقاء في ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن كلا من ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي توصلا إلى رأي مشترك تجاه أحد نجوم الفريق الملكي الذي كان قريبا من الانتقال إلى صفوف ميلان في الموسم الحالي.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن ميلان كان قريبًا للغاية من التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة في الصيف الحالي.

وألمح الموقع الإيطالي أن ميلان تخلى عن فكرة التعاقد مع يوفيتش وقرر خوض الموسم الحالي بنجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فقط في خط الهجوم.

وأكد الموقع الإيطالي أن ريال مدريد اتخذ مؤخرًا قرارًا مشابهًا بعد أن سحب يوفيتش من سوق الإنتقالات الصيفية الحالية عقب تخليه عن بورخا مايورال لصالح روما الإيطالي.