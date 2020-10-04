نادين نسيب نجيم تشع أنوثة وجمالًا بإطلالة براقة.. لن تصدق ثمنها الباهظ

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها بإطلالة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نادين وهي ترتدي بنطلون من خامة Sequin اللامعة وTop أحمر اللون بدرجات يصل للوردي، والاثنين من تصميم Oud Paris لمجموعة ربيع وصيف 2020.

وذكرت تقارير صحفية أن سعر إطلالة نادين نجيم الأخيرة، باهظ للغاية، حيث يصل سعر الـTop إلى 528 يورو، أما البنطلون فيصل إلى 278 يورو.

يذكر أن نادين نسيب نجيم كانت قد أصيبت في انفجار مرفأ بيروت وخضعت لعملية جراحية بعد إصابتها استمرت لمدة 6 ساعات وسط قلق شديد من محبيها.

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