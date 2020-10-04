عرض روسي لضم نجم الجونة.. وموقف مفاجئ من اللاعب
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
حسام مجدي
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وصل عرض من الدوري الروسي في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد أحمد حمدي لاعب نادي الجونة، أنه وصل له عرض من نادي روبين كازان الروسي لضمه هذا الصيف وأبلغ فريقه بذلك.
وقال حمدي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "وصلني عرض من روبين كازان الروسي وأبلغت الجونة وطلبوا تأجيل الأمر لحسم موقف الفريق بالدوري".
وأكمل : "لا استطيع الوصول لنادر شوقي، كما أنه يرد بشكل متأخر متأخر والقيد قريب من الإغلاق هناك، بعدما قال لي اترك لي الأمر".
وأتم: "مستاء من الجونة وتصرفاتها معي هذه الفترة، لن أقدر على إعطاء أي شئ داخل الملعب، فأنا ساعدتهم وهم لم يساعدوني".