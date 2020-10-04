تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:28 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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يبدأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئه العامه للترفيه بالمملكه العربيه السعودية في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولايه نيويورك بالولايات المتحده الامريكيه وذلك يوم الاثنين الموافق ٥ أكتوبر.

ومن المعروف أن المستشار تركي، أجرى مؤخرا عمليتين جراحيتين لإزاله ورم في المخ،  وهو يقيم منذ شهرين بولايه نيويورك في الولايات المتحده الامريكيه  لاستكمال رحلة علاجه بعد العمليات الجراحية.

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