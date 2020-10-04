تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك





يبدأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئه العامه للترفيه بالمملكه العربيه السعودية في المرحلة الثانية من استكمال علاجه طبقًا للجدول الزمني الموضوع له من قبل الأطباء المتخصصين في ولايه نيويورك بالولايات المتحده الامريكيه وذلك يوم الاثنين الموافق ٥ أكتوبر.



