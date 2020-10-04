موعد مباراة لاتسيو ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يشهد ملعب "أوليمبيكو" بالعاصمة روما، مواجهة مرتقبة تجمع فريق لاتسيو بضيفه إنتر ميلان، في قمة مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، والمقرر إقامتها اليوم الأحد 4 أكتوبر.
ويسعى إنتر ميلان بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي، لحصد الانتصار الثالث على التوالي، ومواصلة الانطلاقة الجيدة للفريق.
بينما يريد لاتسيو بقيادة سيميوني إنراجي في تجاوز الهزيمة السابقة ضد أتالانتا، والتي تعرض لها خلال الجولة الثانية، والعودة مجدداً لطريق الانتصارات.
يحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 6 نقاط حققها من فوزين، بينما يحتل لاتسيو المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.
ومن المقر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش، وتنقفل عبر قناة بي إن سبورتس hd4.

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