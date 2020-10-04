ريما ابنة فيروز تشن هجوما حادا على ابن عمها أسامة الرحباني.. والسبب!

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شنت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني، ابنة الفنانة السيدة فيروز، هجومًا حادًا على الفنان أسامة الرحباني، وذلك بسبب وضع اسمه كملحن لأغنية "حبيتك بالصيف" التي قدمتها والدتها فيروز عام 1970 في مسرحية "يعيش يعيش".



ونشرت ريما الرحباني عبر حسابها بموقع التواصل فيسبوك قائلًة: "بعد مجزرة الأمسِ بالهُدُبِ او الهُدُبُّ بمعنى أَصَح او هَالدِبْ كمان بتمشي!.. إليكُم قصّة حبيتك بالصيف من مؤلفيها وملحنيها الأَصليين! ما بعرف منين ولا كيف ولا ليش ولا بأي حق إنضمّت مبارح للمجزرة!".



وتابعت ريما الرحباني قائلًة: "هيدا الطبل المُتعجرف والمُنافق المُتعربش والمُدّعي، مين سمحلو ينَصّب حالو مُمثل عن الإرث الرحباني؟ ومن ثُم هيك بيكون المُمثل؟ بيشوّه الإرث بهالفظاعة العالميّة وبيشحد عليه؟ وبيمضي الميلودي بإسمو كمان؟".



وأضافت ريما: "ليك يا ابني انّك تتعربش ع بيّك وتمحيه إسطفل منّك لإخوتك لبيّك! اما انّك تتعربش على فيروز وعاصي وتمحيهن؟ هاي طويلة ع رقبتك كتييير! اوعك تفكّر الإشيا ما إلها لا بداية ولا نهاية والدليل حاسم وجازم انو إبتدت النهاية بقرع الطبول اللي فلتُن ع المسرح مبارح". واختتمت ريما الرحباني قائلًة: "هولي ياهن طبول الآخرة، آخرتك انت وانشالله تكون قريبة جداً لو مين ما كان وراك!".