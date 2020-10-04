نجوم الفن والإعلام يهنئون الشعب العراقي باليوم الوطني

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حرص عدد كبير من مشاهير الوطن العربي على توجيه رسائل التهنئة للشعب العراقي باليوم الوطني، وعلى رأسهم النجمة اللبنانية إليسا.



وكتبت إليسا عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب. عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هيي راحة البال والاستقرار لهالبلد اللي بيستحق شعبو كل خير".



وأما ​عن الفنانة اللبنانية يارا​ فعايدت العراقيين كاتبة :"كل عام والعراق وشعبها وأرضها بألف خير وفرح وسعادة وسلام أهمّ شي يارب. اليوم الوطني العراقي".



من جهتها توجهت الإعلامية ديالا مكي بالمعايدة للعراقيين بطريقة مميزة فعلقت :"على قد حبنا للعراق سمتني الوالدة ديالا! كل عام و العراق و الشعب العراقي الطيب بخير ".



وتقدمت الفنانة أصالة بالتهنئة قائلة: ‏كلّ سنه والعراق الحبيب بشعبه الصبور الطيّب الحسّاس بخير وإستقرار وأمن وأمان آتٍ بإذن الله يُنسيكم ماعانيتمّ ، أمنياتي لكمّ دائماً بغدٍ تستحقّونه حلو مُشرق باسم.

