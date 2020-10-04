تصريحات مثيرة من أحمد حمدي عن نادي الجونة.. ويرد على أنباء انضمامه لبيراميدز









أطلق أحمد حمدي نجم نادي الجونة تصريحات مثيرة عن ناديه وتعرضه لسوء معاملة من إدارة النادي.





وأكد أحمد حمدي أن في بداية انضمامه للجونة عقد جلسة مع نادرشوقي وتحدث معه حول مستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة وأكد له أن الجونة ستعتمد عليه.





وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش أن نادر شوقي تحدث معه بأن إدارة الجونة محترفة وستوفر له كل شيء يحتاجه اللاعب وهذا لم يحدث.





وواصل أنه في أول ستة أشهر قدم أداء جيد مع الفريق واستطاع البقاء في الدوري بشكل كبير.





كما كشف أحمد حمدي، أن حلمه هو الاحتراف والسفر إلى أوروبا في يوم من الأيام.





وأضاف حمدي : "بيراميدز بحترمه، فهو نادي جيد وأي لاعب يتمنى أن ينضم إليه".



