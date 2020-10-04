تصريحات مثيرة من أحمد حمدي عن نادي الجونة.. ويرد على أنباء انضمامه لبيراميدز

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


أطلق أحمد حمدي نجم نادي الجونة تصريحات مثيرة عن ناديه وتعرضه لسوء معاملة من إدارة النادي.

وأكد أحمد حمدي أن في بداية انضمامه للجونة عقد جلسة مع نادرشوقي وتحدث معه حول مستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة وأكد له أن الجونة ستعتمد عليه.

وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش أن نادر شوقي تحدث معه بأن إدارة الجونة محترفة وستوفر له كل شيء يحتاجه اللاعب وهذا لم يحدث.

 وواصل أنه في أول ستة أشهر قدم أداء جيد مع الفريق واستطاع البقاء في الدوري بشكل كبير.

كما كشف أحمد حمدي،  أن حلمه هو الاحتراف والسفر إلى أوروبا في يوم من الأيام.

وأضاف حمدي : "بيراميدز بحترمه، فهو نادي جيد وأي لاعب يتمنى أن ينضم إليه".

واختتم أحمد حمدي حديثه قائلا: "لكن حلمي هو السفر إلى أوروبا والاحتراف في يوما ما".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الجونة الاهلي احمد حمدي

أخبار تهمك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 10 ساعة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 8 ساعات

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟