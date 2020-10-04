وفاة ممثل شهير عن 75 عاما

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
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 نعت نقابة الفنانين العراقيين يوم السبت الممثل نزار السامرائي الذي توفي ليل الجمعة في العاصمة بغداد عن عمر ناهز 75 عاما.

كما نعاه عدد من الفنانين العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم محمود أبو العباس وعبد الستار الربيعي وصبري الرماحي ونزار شهيد الفدعم ومهند الهادي.

ولد السامرائي عام 1945 في مدينة الحلة بمحافظة بابل في وسط العراق وكان شغوفا في صغره بالرياضة والسينما معا.

بدأ مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966 حين شارك صادق الأطرقجي وطعمة التميمي وفخر العقيدي وهدية الخالدي بطولة مسرحية (بيت أبو كمال) ليقدم بعدها قرابة الخمسين مسرحية إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل.

شارك في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية منها (عطارد) و(البديل) و(عندما تُسرق الأحلام) و(فتاة في العشرين) و(وجهة نظر) و(دائما نحب) و(فاتنة بغداد) و(أيوب) و(عائد من الرماد).

وقدم أكثر من 20 فيلما مثل (بيوت في ذلك الزقاق) و(الملك غازي) و(القادسية) و(يوم آخر) و(الباحثون) و(الحدود الملتهبة) و(صخب البحر) و(بغداد خارج بغداد) كما كانت له تجربة بالسينما المصرية في فيلم (عيون لا تنام) أمام فريد شوقي وأحمد زكي ومديحة كامل.

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