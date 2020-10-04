صراع إيطالي على ضم نجم برشلونة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:17 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي برشلونة الإسباني من التخلص من أحد لاعبي الفريق الكتالوني، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن هناك صراع فرنسي إيطالي على التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن الأندية التي ترغب في ضم أومتيتي هم ستاد رين، وأولمبيك ليون من فرنسا، بالإضافة إلى إلى روما ونابولي من إيطاليا.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يبحث عن عرض مناسب من أجل التخلص من أومتيتي، بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها النجم الفرنسي.

وهناك العديد من البدائل الدفاعية المطروحة على طاولة برشلونة، من أجل التعاقد معهم على رأسهم إريك جارسيا مدافع نادي مانشستر سيتي، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للعملاق الكتالوني هذا الصيف.

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برشلونة انتقالات الدوري الإيطالي

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