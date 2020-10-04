مدرب مصر المقاصة: محمد ابراهيم لم يتلق اي عروض









قال إمام عاشور المدير الفني لفريق مصر المقاصة أن الأخطاء الدفاعية وراء تعرضنا للخسارة أمام بيراميدز ،خاصة وان الفريق قدم أداء مميز وسجلنا هدفين لكن تلقينا ثلاث اهداف بسبب الاخطاء





واضاف عاشور في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق، أن محمد ابراهيم لم يتلقى أي عروض نهائيا خلال الفترة الماضية ومستمر مع فريق المقاصة ولا يوجد أي نادي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.



