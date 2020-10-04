محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي؟.. حارس المقاولون السابق يُجيب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:50 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمد العقباوي، حارس مرمى نادي المقاولون العرب ومدرب حراس بيراميدز سابقا، عن حقيقة ميول محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول، إلى ناديي الأهلي والزمالك.

وقال العقباوي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "محمد صلاح كان صديقي في الملعب وكنا نتابع مباريات الاهلي والزمالك سويا".

وتابع:"كنت استشعر أن محمد صلاح يميل إلى نادي الزمالك خلال متابعته لمبارياته خلال تواجده في المقاولون وقبل احترافه".

وأتم: "أعرف من بعض المقربين أن والد محمد صلاح زملكاوي أيضا".

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