آخر إطلاله لكاظم الساهر تثير ضجة على إنستجرام

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
Advertisements
بعد طول غياب، أطل النجم العراقي، كاظم الساهر، على غلاف مجلة "فوغ"، قائلاً إنه حمل بلاده العراق في صوته إلى أقاصي العالم.
وتحدث كاظم الساهر، لمجلة "فوج مان أرابيا"، عن مشواره الفني والأوقات العصيبة التي مر بها.

وتصدرت صورته غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من مجلة "Vogue Man Arabia". من جهتهم، تفاعل الناشطون مع صور الساهر الجديدة، فأعادوا مشاركة المنشور، كما تداولوا الصور في ما بينهم. 

وأشار خلال حواره مع المجلة إلى مشواره الناجح وسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه.

وقال الساهر: "حملتُ العراق في صوتي إلى أقاصي العالم لأنقل أفضل صورة عنه ليفهم الجميع أن وطنًا كالعراق لا يستحق الحرب".

أخبار تهمك

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ ساعتين و 32 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 8 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟