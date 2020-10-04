آخر إطلاله لكاظم الساهر تثير ضجة على إنستجرام

بعد طول غياب، أطل النجم العراقي، كاظم الساهر، على غلاف مجلة "فوغ"، قائلاً إنه حمل بلاده العراق في صوته إلى أقاصي العالم.

وتحدث كاظم الساهر، لمجلة "فوج مان أرابيا"، عن مشواره الفني والأوقات العصيبة التي مر بها.





وتصدرت صورته غلاف عدد خريف وشتاء 2020 من مجلة "Vogue Man Arabia". من جهتهم، تفاعل الناشطون مع صور الساهر الجديدة، فأعادوا مشاركة المنشور، كما تداولوا الصور في ما بينهم.





وأشار خلال حواره مع المجلة إلى مشواره الناجح وسرد الأوقات العصيبة التي عاشها، وكذلك الأوقات السعيدة التي مرت عليه.



