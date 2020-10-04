تأجيل عرض فيلم جيمس بوند الجديد يحطم الآمال في عودة الجمهور للسينما هذا العام

حتى العميل 007 لا يمكنه أن ينقذ عاما كئيبا في هوليوود كعام 2020.. فقد أصبح فيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) ”لا وقت للموت“ يوم الجمعة، أحدث الأفلام المنتظرة التي يتقرر تأجيل عرضها إلى العام المقبل في وقت تسعى فيه صناعة السينما سعيا حثيثا للعودة إلى رواجها في ظل جائحة فيروس كورونا.





ومع تأجيل عرض فيلم بوند الجديد، يبقى فيلم (ووندر وومن 1984) ”المرأة الخارقة 1984“، والذي لا يزال من المقرر عرضه في يوم عيد الميلاد خلال ديسمبر كانون الأول، واحدا من الأفلام الكبيرة القلائل التي ما زالت في قائمة العرض لعام 2020.





وتأجل أيضا عرض أفلام أخرى ذات ميزانيات كبيرة إلى العام المقبل ومن بينها فيلم (بلاك ويدو) ”الأرملة السوداء“ من إنتاج شركة مارفل وكذلك جزء جديد لفيلم (توب جان).





وكان من المقرر في بادئ الأمر عرض فيلم (نو تايم تو داي)، وهو من إنتاج شركتي إم.جي.إم ويونيفرسال بيكتشرز التابعة لمؤسسة كومكاست كورب، على الشاشة الكبيرة في أبريل نيسان 2020 قبل تأجيله إلى نوفمبر تشرين الثاني. وفي النهاية تقرر طرح الفيلم في دور السينما في الثاني من أبريل نيسان 2021.





وقالت الشركتان والمنتجان مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكلي إن فيلم بوند الجديد تأجل عرضه ”كي يشاهده جمهور دور العرض في جميع أنحاء العالم“.





يأتي هذا القرار في أعقاب جهود مخيبة للآمال لإعادة الأمريكيين إلى دور السينما بعد أن أدى الوباء إلى إغلاقها في جميع أنحاء العالم في مارس آذار. ولا تزال دور العرض في مدينتي نيويورك ولوس انجليس مغلقة.





وتعد أفلام بوند واحدة من أكثر سلاسل الأفلام ربحية في العالم حيث حصد فيلم (سبكتر) لعام 2015 ما يصل إلى 880 مليون دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم كما حقق فيلم (سكاي فول) عام 2012 أكثر من مليار دولار عالميا.



