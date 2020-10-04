ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباريات اليوم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
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مازال دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون، يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج" ، بعدما سجل هدفا في شباك برايتون.



وتعد هذه المباراة هي الرابعة على التوالي التي يستطيع ليوين التسجيل بها في الدوري الإنجليزي، ليكون أول لاعب يحقق ذلك لإيفرتون منذ عام 2000.


وعلى الجانب الآخر يأتي في المرتبة الثانية جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، برصيد 5 أهداف.


وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:- 


1- دومنيك كالفيرت لوين 6 أهداف.

- جيمي فاردي.. 5  أهداف 

3- ويلسون 4 أهداف. 

4- سون هيونغ مين 3 أهداف. 

5- نيال موباي 3 أهداف. 

6- الكسندر لاكازيتي 3 أهداف. 

7- داني إنغز  3 أهداف. 

8- جورجينهو 3 أهداف. 

9- جيمس رودريغيز 3 أهداف. 

10- محمد صلاح 3 أهداف.


والجدير بالذكر أن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي حصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة الماضية برصيد 23 هدف.

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