سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف مفاجأة بشأن تدريب موسيماني للأهلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف أحمد الفاضلي سفير مصر بدولة جنوب إفريقيا عن مفاجأة بشأن تولي بيتسو موسيماني مهمة تدريب النادي الأهلي ورحيله عن نادي صن داونز.

وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ يومين بشكل رسمي عن التعاقد مع موسيماني ليتولى مهمة تدريب الفريق لمدة موسمين خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وقال الفاضلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "إختيار موسيماني لتدريب الأهلي يعد ترجمة عالمية لتبادل الخبرات الإفريقية في كل المجالات".

وتابع سفير مصر في جنوب إفريقيا حديثه: هناك قدر كبير من الحزن لدى جماهير صن داونز لرحيل موسيماني عنهم".

واختتم: "الرئيس الجنوب إفريقي علق على خسارة الكرة ببلدته لقيمة كبيرة مثل موسيماني لكنه رحب بتعزيز التعاون مع أكبر نادي بالقارة".

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