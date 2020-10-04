السيناريست أمين جمال لـ"الفجر الفني": "أسود فاتح" يحظى بكل عوامل النجاح.. ردود فعل الجمهور رائعة.. وهذه تحضيراتي المقبلة

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أعرب السيناريست أمين جمال، عن سعادته بنجاح مسلسل أسود فاتح والذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد.



وقال أمين في تصريحات خاصة لـ" الفجر الفني"، إنه سعيد بالتعاون مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمنتج صادق الصباح والمخرج كريم العدل.



وأضاف أمين جمال: "الحمد لله أسود فاتح فيه كل عوامل النجاح ورد فعل الجمهور بعد عرض أولى حلقاته كان أكثر من رائع، ولاسيما وأن العمل حقق نسبة مشاهدة عالية بعد عرض 5 حلقات منه عبر منصة شاهد الإلكترونية".



وأشار إلى أنه سعيد بهذا الصدى الإيجابي وإعجاب الجمهور بالفكرة والقصة والإخراج والإنتاج، ومن الأداء الرائع لكل نجوم العمل وعلى رأسهم هيفاء وهبي وروجينا وصبري فواز وشريف سلامة ومعتصم النهار وأحمد فهمي وكل النجوم المشاركين بالعمل.



وكشف أمين عن تحضيراته المقبلة وأوضح أنه يحضر لفيلم بعنوان "مطبعة هرم"، وقال: أتعاون من خلاله مع المخرج سامح عبد العزيز وتأليفي انا ومحمد محرز، وهو فيلم كوميدي ضخم وسنبدأ في تصويره الفترة المقبلة، وهو من بطولة مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت والأستاذ خالد الصاوي وكريم عفيفي وهنادي مهنا وسينضم للعمل كوكبة أخرى من النجوم.



كما أوضح أمين جمال أنه يعكف على التحضير لعمل درامي وآخر سينمائي ولكن سيعلن عن تفاصيلهما في أقرب وقت.



يذكر أن مسلسل «أسود فاتح» من بطولة هيفاء وهبي وصبرى فواز وشريف سلامة وأحمد فهمي ومعتصم النهار ونانسي صلاح ونتاشا شوفاني وكوكبة من كبار النجوم، تأليف أمين جمال إخراج كريم العدل.





