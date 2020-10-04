مدرب الأهلي السابق: لاعبو القلعة الحمراء هم الأفضل فى مصر









رد ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على اللاعب الأفضل داخل القلعة الحمراء.





وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي لا يضم لاعب واحد فقط جيد ولكن جميع لاعبي الأهلي جيدين ولديهم مستويات كبيرة".



