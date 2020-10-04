مدرب الأهلي السابق: لاعبو القلعة الحمراء هم الأفضل فى مصر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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رد ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على اللاعب الأفضل داخل القلعة الحمراء.

وأكد ديفيد سيزا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي لا يضم لاعب واحد فقط جيد ولكن جميع لاعبي الأهلي جيدين ولديهم مستويات كبيرة".

وبشأن طلب التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب مصر المقاصة الحالي والزمالك سابقًا، أشار: "لن أذكر نهائيًا أمور خاصة بالتعاقدات ولكن محمد إبراهيم لاعب جيد للغاية ولاعب مميز".

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