ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما على أودينيزي









تغلب فريق روما على مضيفه أودينيزي بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، والذي شهده ملعب "داكيا أرينا".

سجل هدف روما الوحيد، الإسباني بيدرو رودريجيز في الدقيقة 55، ليحقق الفريق فوزه الأول، ويرفع رصيده لأربع نقاط، بينما تلقى أودينيزي هزيمته الثالثة على التوالي.

وضمن نفس الجولة، تغلب ساسولو على ضيفه كوروتوني برباعية مقابل هدف، بينما تأجل لقاء جنوى مع تورينو بسبب فيروس كورونا.

وبعد نهاية مباريات السبت، يصبح ترتيب الدوري الإيطالي على النحو المبين.





1- ساسولو 7 نقاط.





2- نابولي 6 نقاط.





3- أتالانتا 6 نقاط.





4- إنتر ميلان 6 نقاط.





5- ميلان 6 نقط.





6- هيلاس فيرونا 6 نقط.





7- يوفنتوس 4 نقاط.





8- روما 4 نقاط.





9- بولونيا 3 نقاط.





10- فيورنتينا 3 نقاط.





11- لاتسيو 3 نقاط.





12- سبازيا 3 نقاط.





13- بينيفينتو 3 نقاط.





14- جنوى 3 نقاط.





15- سامبدوريا 3 نقط.





16- كالياري نقطة واحدة.





17- تورينو 0 نقاط.





18- أودينيزي 0 نقاط.





19- بارما 0 نقاط.



