تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاولون





اقتربت بطولة الدوري المصري الممتاز من نهايتها بالموسم الحالي 2019 – 2020، ولا يزال الصراع مشتعلا على صدارة الهدافين هذا الموسم والتي يسيطر عليها عبد الله السعيد نجم بيراميدز حتي الآن برصيد 17 هدفًا وقبل 3 جولات على نهاية المسابقة.





ويأتي في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي ووالتر بواليا لاعب فريق الجونة ولكل منهما 12 هدفا، بينما يحتل سيف الدين الجزيري المركز الثالث برصيد 11 هدفا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباراة المقاولون والأهلي المقرر لها مساء اليوم الأحد، في الجولة 31 من الدوري:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 17 هدفا

2- محمد شريف (إنبي) 12 هدفا

3- والتر بواليا (الجونة) 12 هدفا

4- سيف الدين الجزيري (المقاولون) 11 هدفا

5- محمود علاء (الزمالك) 10 أهداف

6- حسام حسن (سموحة) 9 أهداف

7- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

8- جون آنطوي (بيراميدز) 9 أهداف

9- وليد سليمان (الأهلي) 8 أهداف

10- أحمد زيزو (الزمالك) 7 أهداف

11- ميدو جابر (المقاصة) 7 أهداف

12- رفيق كابو (وادي دجلة) 7 أهداف



