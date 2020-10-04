مدير مستشفى المحمودية: هذا سبب إصابة 150 مواطنا بالتسمم في فرح البحيرة

Advertisements



كشف الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية، تفاصيل إصابة 150 مواطنًا بالتسمم من قرية "الفار"، بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، قائلًا:" هذا الحالات أصيبت بحالة تسمم متوسطة وبسيطة، بعدما تناولوا وجبة عشاء ف حفل زفاف بالقرية يوم الأربعاء الماضى، 280 حالة ترددوا على المستشفى منذ يوم الخميس وتم رفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفى".



وأضاف "القلفاط" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلام وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن حالة التسمم تظهر بعد ساعتان من تناول الأكل الملوث، بينما المواطنين في القرية قدموا إلى المستشفى يوم الخميس رغم أنهم تناولوا الطعام في "الفرح"، يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الحالات كانت متوسطة وبسيطة، وتابع:" 50% من الحالات كانت حالة وهمية"





اقرأ أيضًا:



أصيب قبل قليل، عدد 100 شخصا بحالات اشتباه تسمم ونزلات معوية اثر تناول وجبات كفتة أثناء تواجدهم داخل فرح بقرية الفار التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، إخطارا يفيد تلقي بلاغ من مستشفى المحمودية العام بوصول عدد 100 شخصا مصابين بحالات إعياء شديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أثناء تواجدهم داخل فرح بقرية الفار وتناولهم وجبة "كفتة" أدي ذلك إلي إصابتهم بحالات تسمم ونزلات معوية، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.



والمصابون هم كل من:

١- أمل السعيد عبد الجواد ١٨ سنة

٢- محمد عبد الحليم محمد رمضان ٣٨ سنة

٣- أبو العلا احمد أبو العلا ٧٥ سنة

٤- أمل محمد عبد الفتاح ٣٥ سنة

٥- مني عبد المطلب ابو حسن ٤٥ سنة

٦ - محمد جابر احمد رمضان ٤٢ سنة

٧- أيمن محمد عبد العليم ٦٥ سنة

٨- خضير السيد أحمد ٥٣ سنة

٩- زينب احمد محمد ٥٢ سنة

١٠- صلاح محمود عبد الفتاح ٤٦ سنة

١١- علاء إبراهيم رمضان ١٥سنة

١٢- محمد احمد محمد حسن ١٦ سنة

١٣ رضا منصور سليمان ٣٥ سنة

١٤ - نسرين رجب شعبان ٢٥سنة

١٥- فتح الله علي علواني ٦٥ سنة

١٦- محمد منصور فتح الله ٢٥سنة

١٧- محمود عبد الباسط علواني ٢٨سنة

١٨- هيثم بدر عبد الفتاح ٣٠ سنة

١٩- ملك محمد صلاح٥ سنة

٢٠- أحمد عز الدين عمر ١٠ سنة

٢١- مليكه احمد شهاب ٢سنة

٢٢- فتحي محمد عمر ١٠ سنة

٢٣- همام احمد مرسي ٤١ سنة

٢٤- شاديه احمد شعبان ٦٠ سنة

٢٥- شكري فتح الله فرج ١٦ سنة

٢٦- شيماء السعيد دويدار ١٠ سنة

٢٧- محمد عبد السلام عبد العاطي عامان

٢٨- محمد عبد المنعم سعد ١٢ سنة

٢٩- عماد أيمن عبد الرحمن ١٠ سنة

٣٠- محمود هاني محمود هاني ١٤ سنة

٣١- محمد عبد المنعم إبراهيم ٤٠ سنة

٣٢ - إبراهيم السعيد داويدا ١٥ سنة

٣٣- معتز الصعيدي عبد الرحمن ٢٩سنة

٣٤- إسلام إبراهيم رشاد ١٩ سنة

٣٥- اشرف صبحي مسعد ٤٠ سنة

٣٦ - خلود محمد جابر ١٢ سنة

٣٧- مسعد محمد محمد ٧٥ سنة

٣٨- هاني فتحي محمد ٤٠ سنة

٣٩- محمد خميس محمد ٤٨ سنة

٤٠ - سيف احمد هبد القادر ٦ سنوات

٤١ - هيام محمد رمضان أبو الديب ٤٠ سنة

٤٢ - رمضان محمد رمضان أبو الديب ٤١ سنة

٤٣- حسن السيد عبد الحميد ٥٥ سنة

٤٤- محمد احمد عبد السلام ٤٨ سنة

٤٥- أمل السعيد عبده ١٨سنة

٤٦- محمد عبد الحليم محمد رمضان ٥٨ سنة

٤٧- أبو العلا محمد أبو العلا ٧٥ سنة

٤٨- أمل محمد فرج الله ٣ سنة

٤٩ - محمد جاب احمد رمضان ٤٢ سنة

٥٠- أميمه عز عبد العليم ٦٥ سنة

٥١- خضر سيد أحمد أبو عامر ٥٣ سنة

٥٢- صلاح عبد الفتاح السنهوري ٤٦سنة

٥٣ - علاء رمضان إبراهيم السنهوري ١٥سنة

٥٤- محمد احمد محمد حسن الشربيني ١٦سنة

٥٥ - نهله رجب السيد شعبان ٢٥ سنة

٥٦- فتح الله علي علواني ٦٥ سنة

٥٧- محمد منصور فتح الله رمضان ٢٥ سنة

٥٨- محمود عبد الباسط علواني ٢٩ سنة

٥٩- محمد عبد الباسط علواني ٣١سنة

٦٠ - هيثم بدر عبد الفتاح السنهوري ٣٠ سنة

٦١- ملك محمد صلاح ٥ سنوات

٦٢ - احمد عز الدين عمر ١٠ سنوات

٦٣- مليكه احمد شهاب شهرين

٦٤- فتحي محمد فتحي عمر ١٠ سنوات

٦٥ - محمد فتحي محمد عمر ٤٥ سنة

٦٦- حمام احمد موسي عبدالله ٤٠سنة

٦٧-شكري فتح الله فرج ابو شديد ١٦ سنة

٦٨- عبد الجواد عيد احمد ٥٥ سنة

٦٩- محمد الصافي عاشور ٤٢ سنة

٧٠ - ماهر محمد ماهر شعبان ١٤سنة

٧١- خميس ماهر شعبان ٤٥ سنة

٧٢ - محمد احمد علي الرحماني ١٠ سنة

٧٣ - الشحات سيد محمد عمر ٥٠ سنة

٧٤ - سعد عبد الحليم رمضان ٥٣ سنة

٧٥ - كوثر احمد علواني رمضان ٧٠ سنة

٧٦- منه ابراهيم صلاح ٥ سنة

٧٧- مجده فتحي علواني ٣٥ سنة

٧٨- ميرفت فرج فتح الله ابو شديد ٤١ سنة

٧٩- احمد خميس احمد عبد الحليم ١ سنة

٨٠ - محمد مسعود عبد الجواد ابو شديد ٢٤ سنة

٨١- عيد عبد السلام عبد العاطي أبو شديد ٢٤ سنة

٨٢- محمد جمال علي دويدار ٢٩ سنة

٨٣- محمد رجب عبد الفتاح شعبان ٢٢ سنة

٨٤ - احمد سعد عبد الحليم رمضان ١٥ سنة

٨٥- سميه محمد ابراهيم موسي ٤٨ سنة

٨٦- محمد خميس محمد شعبان ١٨ سنة

٨٧- الشحات محمد الرحماني ٥٠ سنة

٨٨- فتحيه عبد الحكيم ٣٥ سنة

٨٩- أسماء طاهر رمضان ١٤ سنة

٩٠ محمد رمضان عرفه الصعيدي ١٥ سنة

٩١- احمد محمد شوقي السيد ٧ سنوات

٩٢ - احمد محمد عبدالوهاب عرفه ١٥ سنة

٩٣ - هدير منصور فتح الله ٢٠ سنة

٩٤- شكري فتح الله ابو شديد ٢٠ سنة

٩٥- احمد خميس احمد ٤٨ سنة

٩٦- سومه بدر إبراهيم ٤٨ سنة

٩٧- جودي إبراهيم ٩ سنة

٩٨- عبد الجواد احمد حسن ٣٥ سنة

٩٩- فتحيه احمد عبد الحليم ٣٥ سنة

100- شهاب عماد محمد موسي ١٧ سنة

وجميع الحالات من عزبة الفار التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وجاري التعامل مع الحالات وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات