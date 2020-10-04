عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف، فور تلقيه نبأ شفائه من سرطان البلعوم الذي أصيب به قبل فترة.





وشارك رواد السوشيال الميديا الصورة بكثافة، معبرين عن فرحتهم بشفاء الفنان كما تمنوا له دوام الصحة.





كان جمال يوسف صرح لـ "الفجر الفني" بأنه أجرى الفحوصات التي ستكشف عن تخلصه من سرطان البلعوم في بداية شهر أكتوبر الحالي، ومن المقرر أن تظهر نتائج التحاليل والفحوصات يوم الثلاثاء المقبل.





يذكر أن الفنان جمال يوسف، قد أصيب بسرطان في البلعوم منذ فترة طويلة ولكنه بدأ بعلاج هذا المرض منذ شهور عديدة وكان قد أعلن عن إصابته بهذا المرض عدد من الفنانين وقامو بالوقوف بجانبه في هذه الأزمة.