تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني





يواجه اليوم الأحد نادي برشلونة نظيره نادي إشبيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: اندريا تير شتيجن.





خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، روبيرتو.





خط الوسط: بوسكيتس، كوتينهو، دي يونج.



