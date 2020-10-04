أحمد خيري: تشابه أسماء وراء شائعة وفاتي









نفى أحمد خيري لاعب الأهلي والاسماعيلي السابق، تعرضه لحادثة سير كما تردد خلال الساعات الأخير.





وقال خيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أنا بخير، تحدث معي الكثير، الحادث لا يخصني".





وأردف: "شقيقة أحمد خيري لاعب كرة اليد هي من تعرضت للحادث، خالص التعازي له".



