أحمد خيري: تشابه أسماء وراء شائعة وفاتي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
أحمد شاكر
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نفى أحمد خيري لاعب الأهلي والاسماعيلي السابق، تعرضه لحادثة سير كما تردد خلال الساعات الأخير.

وقال خيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أنا بخير، تحدث معي الكثير، الحادث لا يخصني".

وأردف: "شقيقة أحمد خيري لاعب كرة اليد هي من تعرضت للحادث، خالص التعازي له".

ولعب خيري للإسماعيلي وقدم مستويات رائعة وانتقل لصفوف الأهلي ولكنه لم يتمكن من ترك علامة بارزة مع جمهور الأحمر بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها بالإضافة لعدم حصولة على فرصة كاملة للعب. 

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