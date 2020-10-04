"موسى" عن تكفل أبوالعينين بقيمة التصالح لـ"5 آلاف" أسرة: تعاون مجتمعي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين سيتكفل بقيمة التصالح في مخالفات البناء عن 5 آلاف من الأسر غير القادرة في الجيزة، مشيرا إلى أن هذا تعاون مجتمعي محترم.



وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن ما قام به النائب محمد أبو العينين رسالة مهمة أن يتحمل القادرين من رجال الأعمال والمستثمرين عن غير القادرين من أصحاب المخالفات، مشيرا إلى النائب أبو العينين تحمل تكاليف قيمة التصالح عن أكبر عدد من المواطنين حتى الآن.



وتكفل النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب بسداد المصروفات المدرسية لطلاب التعليم الإلزامي غير القادرين بمحافظة الجيزة بالكامل، وشدد أبو العينين أن أهالي الجيزة كلهم أبنائه وأنه لن يدخر جهدًا في مساعدة أبناء محافظة الجيزة بشتى الطرق، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الكثيرون بسبب كورونا، فضلًا عن اهتمامه الشخصي بقضية التعليم باعتبارها الخطوة الأولى للتطوير والنهوض بالبلاد.



جاء هذا خلال لقاء النائب محمد أبوالعينين مع أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبحثا خلاله كيفية تنفيذ المبادرات الخدمية لأبناء المحافظة، ووضع الأسس لوصول المساهمات لمستحقيها، مؤكدًا أن محافظ الجيزة مسئول بدرجة إنسان، ويولي اهتمامًا خاصًا بمحدودي الدخل، والأسر الأولى بالرعاية.



وكان النائب أبو العينين أعلن تكفله بتحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد، على مستوى محافظة الجيزة بالكامل.

