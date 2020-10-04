مدرب النصر: سنعود من جديد ولم نفقد الأمل

اكد روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ان فريقه سينافس على لقب دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.





وودع فريق النصر، اليوم السبت، منافسات دوري أبطال آسيا من الدور قبل النهائي عقب خسارته أمام فريق بيرسبوليس الإيراني 3 / 5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1





وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" خضنا المباراة بروح عالية وبمعنويات قوية، وسوف نعود في العام المقبل لننافس بقوة، لأن لاعبي فريقي يمتلكون القدرة على المنافسة.. اعتمدنا على لاعبين شباب في الفريق، وفريقنا يمتلك قدرات ومقومات عالية، ولكنه يحتاج للوقت من أجل الوصول إلى القمة".





وأكد :" كانت المباراة صعبة على الفريقين، وقاتلنا بقوة، وسنحت لنا فرص للتسجيل، ولكن هذه هي كرة القدم.. ركلات الترجيح لا يمكن السيطرة عليها، وبالتالي فإن الحظ هو من يحسم النتيجة".



